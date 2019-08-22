سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.22% خلال الأسبوع

الرياض- مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بنسبة 1.22 بالمائة خلال تعاملاتالأسبوع المنتهي، اليوم الخميس، فاقداً 104.6 نقطة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 8445.66 نقطة بنهاية الأسبوع، مقارنة بإغلاقه في الأسبوع قبل السابق عند 8550.23 نقطة.

وهبطت القيمة السوقية لأسهم "تاسي" بنسبة 1.17 بالمائة، تعادل 23.98 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، لتصل إلى 2.02 تريليون ريال (539 مليار دولار) بنهاية الأسبوع، مقارنة بنحو 2.05 تريليون ريال (545.4 مليار دولار).

وبلغت السيولة خلال الأسبوع نحو 17.706 مليار ريال، من خلال التداول على 640.802 مليون سهم، موزعين على 591.021 ألف صفقة.

وتصدر سهم أميانتيت الأكثر ارتفاعاً خلال الاسبوع بنسبة 14.12 بالمائة، في حين كان سهم زين السعودية الأكثر تراجعاً بنسبة 14.7 بالمائة خلال الأسبوع.

وتصدر سهم أميانتيت التداولات من حيث الكميات بنحو 50.51 مليون سهم، فيما تصدر سهم الراجحي نشاط التداول من حيث السيولة بقيمة تصل لـ2.41 مليار ريال.

وكان سوق الأسهم السعودي قد تراجع في الأسبوع قبل السابق ، قبل عطلة عيد الأضحى بنسبة 1.34 بالمائة عند مستوى 8550.23 نقطة بنهاية الأسبوع.

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