التجارة السعودية: استدعاء 25 ألف سيارة فورد لخلل بنظام التعليق
الرياض - مباشر: ذكرت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية أنه تم استدعاء أكثر من 25 ألف سيارة فورد لخلل بنظام التعليق.
وقالت الوزارة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أنه تم استدعاء 25.358 ألف سيارة فورد "Explorer" والتي تم إنتاجها خلال الفترة 2011-2017.
وأوضحت الوزارة، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في نظام التعليق الخلفي، قد يؤدي إلى صعوبة توجيه السيارات، ما يزيد احتمالية خطر وقوع حوادث.
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