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مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من التوقعات

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مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من التوقعات مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 59 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب الجاري، لتصل إلى 2797 مليار قدم مكعب.

وكان من المتوقع أن ترتفع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 57 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي.

وعلى أساس سنوي، سجلت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية ارتفاعاً بنحو 369 مليار قدم مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 2:34 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم سبتمبر/أيلول عند 2.17 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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