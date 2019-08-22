ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتراجع بأكثر من التوقعات

مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال أغسطس/آب الجاري، مع التوقعات القاتمة للاقتصاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو انخفض بنحو 0.5 نقطة ليصل إلى - 7.1 نقطة خلال الشهر الجاري.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو سوف يسجل -7 نقاط خلال الشهر الجاري.

ويأتي تراجع ثقة المستهلكين مع البيانات الاقتصادية السلبية والمخاوف السياسية المتعلقة بأكبر الاقتصاديات في منطقة اليورو.

كما انخفضت ثقة المستهلكين في اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي بمقدار 1.1 نقطة خلال أغسطس/آب إلى - 7 نقاط.

وبحلول الساعة 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1080 دولار.