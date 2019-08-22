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انكماش النشاط الصناعي الأمريكي لأول مرة منذ 10 سنوات

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انكماش النشاط الصناعي الأمريكي لأول مرة منذ 10 سنوات انكماش النشاط الصناعي الأمريكي لأول مرة منذ 10 سنوات

مباشر: انخفض النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 أشهر، مع انكماش النشاط الصناعي لأدنى مستوى في 10 سنوات.

وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الخميس، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة إلى 50.9 نقطة خلال أغسطس/آب الجاري، مقابل 52.6 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وجاء تراجع النشاط الاقتصادي بفعل انكماش القطاع الصناعي، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بالولايات المتحدة إلى 49.9 نقطة في الشهر الجاري، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2009، مقارنة مع 50.4  نقطة في يوليو/تموز الماضي.

ويعتبر مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين الانكماش والنمو.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة سوف يسجل 50.5 نقطة خلال نفس الفترة.

أما على مستوى مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة فانخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 50.9 نقطة في الشهر الجاري، مقارنة مع 53 نقطة في يوليو/تموز الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في الولايات المتحدة سوف يبلغ 52.9 نقطة خلال الشهر الحالي.

وبحلول الساعة 1:52 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1097 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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