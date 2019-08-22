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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع انطلاق اجتماعات "جاكسون هول"

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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع انطلاق اجتماعات "جاكسون هول" الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع انطلاق اجتماعات "جاكسون هول"

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس، مع بدء اجتماعات "جاكسون هول" وسط ترقب المزيد من الإفصاحات عن مستقبل السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

وينتظر المستثمرون انطلاق اجتماعات "جاكسون هول" اليوم بحضور رؤساء البنوك المركزية حول العالم، حيث يتحدث بعض أعضاء الفيدرالي عن الاقتصاد الأمريكي، على أن يُلقي رئيس البنك المركزي جيروم باول خطابه غداً الجمعة.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب قوية بالأمس، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 240 نقطة بعد محضر الفيدرالي وبدعم نتائج أعمال.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي بالأمس أن خفض معدل الفائدة في الشهر الماضي كان بهدف التعامل مع الظروف الاقصادية وليس تحولاً للسياسة النقدية، فيما حذر من أن التعريفات الجمركية لا تزال عائقاً أمام النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 4 أسابيع.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يعادل 85 نقطة ليصل إلى 26288 نقطة.

وصعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 2933.4 نقطة، وزاد "ناسداك" بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة إلى 8040.5 نقطة.

وخلال الفترة ذاتها، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.200.

مباشر (اقتصاد)

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