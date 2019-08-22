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إعلان إلحاقي من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بخصوص طلب رفع دعوى قضائية

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إعلان إلحاقي من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بخصوص طلب رفع دعوى قضائية إعلان إلحاقي من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بخصوص طلب رفع دعوى قضائية
بند توضيح مقدمة إعلان إلحاقي من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بخصوص طلب رفع دعوى قضائية تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1439-03-08 الموافق 2017-11-26 التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً إلى إعلان شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) على موقع تداول بتاريخ 1439/03/08هـ الموافق 2017/11/26 م وإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 1439/03/09هـ الموافق 2017/11/27م بشأن طلب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بالرياض يوم الأحد 1439/03/08هـ الموافق 2017/11/26م ضد أحد التنفيذيين والذي شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سابقاً وذلك بطلب استرداد أموال للشركة حصل عليها بدون وجه حق، وبطلب التعويض عن الخسائر الناتجة عن تصرفاته الضارة بالشركة ومساهميها. تود الشركة أن تعلن لمساهميها عن التطورات في هذه القضية حيث أن المحكمة التجارية بالرياض أصدرت حكمها يوم الخميس 1440/12/21هـ الموافق 2019/08/22م بإلزام المدعى عليه (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق) بأن يدفع للشركة مبلغاً قدره 152,697,441 ريال. وقد حدد يوم الأحد الموافق 1441/01/09هـ موعداً لتسليم نسخة إعلام الحكم لدى قسم تسليم الأحكام في المحكمة، وأن للمحكوم عليه الإعتراض على الحكم خلال 30 يوماً الأثر المالي للتغير الحاصل لن يكون للحكم حالياً أي أثر مالي على الشركة معلومات اضافية سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات بخصوص هذا الموضوع.

مباشر (اقتصاد)

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