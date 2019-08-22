أخبار عاجلة

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
لبنان... سماع دوي انفجار "قوي" عند مشارف ضاحية بيروت الجنوبية -
حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وزير إسرائيلي: نقترب من تنفيذ عملية عسكرية قوية في غزة

Google+ Print

قال عوفير أكونيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلي، إن إسرائيل تقترب من عملية عسكرية قوية في قطاع غزة، لكن موعدها لم يحدد بعد. ووصلنا إلى وضع لا نريد فيه الحرب، لكن مهمتنا كحكومة أولا توفير الأمن إلى مواطنينا"؛ وذلك بحسب "i24NEWS ".

© REUTERS / AMIR COHEN

وأوضح عضو الكابينت السابق، وعضو حزب "يمينا" نفتالي بينيت، أنه "لا يؤيد احتلال غزة. أنا لا أستبعد هذا، لكن هذا بالطبع ليس الإمكانية الوحيدة" وأضاف بينيت:

من الممكن أن نتنياهو تجنب عملية عسكرية في قطاع غزة لاعتبارات انتخابية. 

وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليلة الخميس، للمرة الثانية باستهداف عدد من المواقع التابعة لحركة حماس شمالي قطاع غزة، وجاء الهجوم ردا على إطلاق قذيفة صاروخية أطلقت الليلة من غزة، سقطت بمنطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي "شاعر هنيغف"، ولم يتم التبليغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات، ولم يتم تشغيل صافرات الإنذار لدى إطلاق القذيفة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بوقت سابق الليلة أن طائراته قامت باستهداف موقع مراقبة بحري لحركة حماس شمالي قطاع غزة، وأن الهجوم نفذ ردا على قذيفة أطلقت من غزة بوقت سابق من يوم الأربعاء، على مناطق في جنوب إسرائيل.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة

مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية

الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية

مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار

مساحة حرائق الغابات في روسيا تتسع خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7.7 ألف هكتار