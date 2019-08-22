رئيس وزراء أوكرانيا يعارض عودة روسيا لمجموعة الدول السبع

مباشر: عارض رئيس وزراء أوكرانيا "فولوديمير غرويسمان" مقترح عودة روسيا إلى مجموعة السبعة دول الصناعية الكبرى دون إعادة بلاد الدب الأبيض النظر في سياستها.

وكتب غرويسمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، تعليقاً على مسألة انضمام روسيا إلى مجموعة الدول الثمانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى، قبل انطلاق القمة السنوية للمجموعة في نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني أن استبعاد روسيا من مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى كان بسبب الاستيلاء على جزء من أراضي أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم.

وأضاف أن روسيا يجب أن تعيد النظر في سياستها مشيراً إلى أن هذا هو الشرط المسبق الوحيد لعودة روسيا إلى نادي القوى العظمى.

وتابع: لا يمكن للكرملين أن ينسى الجرائم المرتكبة ضد أوكرانيا.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتفق كذلك مع ترامب في مسألة روسيا مشيراً إلى أن موسكو يجب أن تشارك في قمة العام المقبل.

وأوكرانيا ليست ضمن مجموعة السبعة والتي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.