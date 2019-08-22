إلزام الرئيس التنفيذي السابق لـ"ميدغلف" بدفع 152.7 مليون ريال للشركة

الرياض – مباشر: أصدرت المحكمة التجارية بالرياض حكما في القضية التي رفعتها شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) ضد أحد التنفيذيين، والذي شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سابقاً.

وطالبت "ميدغلف"، باسترداد أموال حصل عليها المدعي عليه بدون وجه حق، فضلا التعويض عن الخسائر الناتجة عن تصرفاته الضارة بالشركة ومساهميها.

وحكمت المحكمة، وفقا لبيان لـ"ميدغلف" على "تداول" اليوم الخميس، بإلزام المدعى عليه (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق) بأن يدفع للشركة مبلغاً قيمته 152.697 مليون ريال.

وحددت المحكمة التجارية بالرياض يوم الأحد الموافق 9 محرم 1441هـ المقبل؛ موعداً لتسليم نسخة إعلام الحكم لدى قسم تسليم الأحكام في المحكمة.

وأكدت المحكمة، أن للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً.

وأشارت "ميدغلف"، إلى أنه لن يكون للحكم حالياً أي أثر مالي على الشركة.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في مارس/ آذار الماضي، تعيين طارق بن عبد الله النعيم رئيساً تنفيذياً للشركة بشكل رسمي؛ وذلك بعد تلقي الشركة خطابا بعدم ممانعة من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما.

وتقدم الرئيس التنفيذي السابق عبد الرحمن بن محمد الزويدي باستقالته إلى مجلس الإدارة، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ترادع بنحو 0.8 بالمائة لمستوى 14.10 ريالا.

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