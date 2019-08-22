غداً.. منع دخول السجائر دون ختم ضريبي للسعودية

الرياض – مباشر: أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، اليوم الخميس، بياناً بخصوص منع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، في بيان لها، أنها ستمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية صالحة ومفعلة عليها إلى المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، ابتداء من يوم غد الجمعة 23 أغسطس/ آب 2019.

وأشارت الزكاة، إلى أن هذا القرار يأتي استناداً على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية المتعلقة بالأختام الضريبية في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وطالبت الهيئة، أواخر مايو/ أيار الماضي، مستوردي منتجات التبغ في المملكة إلى التقدم بطلب الحصول على الأختام الضريبية الذي أتاحته عبر موقعها الإلكتروني.

وبدأت الهيئة أولى خطوات مراحل تطبيق الأختام الضريبية بتطبيقها على علب السجائر المستوردة إلى المملكة ابتداءً من 31 مايو/ أيار الماضي، وستمنع الهيئة بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية ابتداء من تاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وقالت الزكاة، إن تطبيق الأختام الضريبية يساعد على تحقيق فرض الضوابط الرقابية على تحصيل ضريبة السلع الانتقائية المحددة التي يتم استيرادها إلى المملكة، وتعزيز القدرة على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية بطريقة نظامية مشروعة بما يضمن قيام المملكة من تحصيل كافة الضرائب المستحقة على هذا النوع من السلع.

وأضافت أن تطبيق الأختام الضريبية يضمن تحقيق معايير الالتزام المنصوص عليها في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

يذكر أنه سيمتد تطبيق الأختام الضريبية على منتجات التبغ لاحقاً ليشمل المعسل ومنتجات التبغ الأخرى، ومن ثم التطبيق على ‏المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة الخاضعة للضريبة الانتقائية في المملكة.‏

ويعرف الختم الضريبي بأنه "علامة مميزة" يأتي على شكل ملصق مادي أو رمز يحتوي على بيانات رقمية مشفرة، يوضع على منتجات السلع الانتقائية المحددة ويتم تفعيله بطريقة إلكترونية.

ويتم طلبه وطباعته ومتابعته من خلال برنامج تتبُّع يلزم منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المحددة بالالتزام في المعايير المحددة الخاصة بالختم والنظام للسماح لهم باستيراد وطرح تلك السلع للاستهلاك.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، في مايو/أيار 2019، عن إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية.

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