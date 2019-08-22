سوق الأسهم السعودية يتراجع للجلسة الثانية وسط قفزة بالسيولة

الرياض - مباشر: واصل سوق الأسهم السعودية "تداول"، تراجعات للجلسة الثانية على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، في ظل هبوط شبه جماعي للقطاعات وسط قفزة في السيولة على أثر تنفيذ صفقات خاصة أغلبها على الأسهم القيادية؛ لتسجل أعلى سيولة منذ شهرين.

وتراجع المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.74 بالمائة إلى مستوى 8445.66 نقطة ليفقد من رصيده نحو 63.27 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم قفزة قوية محققة أعلى مستوياتها منذ يونيو/ حزيران الماضي، لتصل إلى 6.8 مليار ريال، مقابل 2.57 مليار ريال تداولات أمس، من خلال كميات بلغت 202.650 مليون سهم مقابل 106.7 مليون سهم تم التداول عليهم أمس.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ 31 صفقة خاصة على مجموعة من الأسهم، أغلبها أسهم قيادية.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 3.77 مليار ريال، بتداولات بلغت 79.39 مليون سهم.



وشهدت أغلب القطاعات اليوم تراجعاً كان أبرزهم قطاع الاتصالات بنسبة 2.85 بالمائة، كما نزل قطاع البنوك بنسبة 0.59 بالمائة، وسجل أيضاً قطاع المواد الأساسية تراجعاً بنسبة 0.58 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر "المصافي " الارتفاعات بنسبة 3.87 بالمائة، فيما كانت أعلى التراجعات من نصيب سهم "سلامة" الذي تراجع بنسبة 5.5 بالمائة.

وتصدر سهم "الراجحي" نشاط الأسهم في القيم، بقيمة تداول بلغت نحو 1.142 مليار ريال، وتلاه سهم "سابك" بتداولات قيمتها 1.05 مليار ريال.

وكانت أعلى الكميات، لسهم "أميانتيت"بـ 17.65 مليون سهم.

وأنهى السوق الموازي "نمو"، تعاملاته متراجعا بنسبة 1.81 بالمائة، بخسائر بلغت 72.33 نقطة، ليصل إلى مستوى 3915.22 نقطة.

وفيما يخص أسهم "الموازي"، تصدر "ريدان" الخسائر بتراجع نسبته 4.31 بالمائة، وسجل "العمران" أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 10.92بالمائة.

وواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، مكاسبه بختام تعاملات أمس الثلاثاء؛ ليسجل ارتفاعه الثاني على التوالي؛ بدفعة من مكاسب 12 قطاعا بقيادة البنوك.

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