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عضو بالفيدرالي: لم يكن هناك حاجة لخفض الفائدة في يوليو

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عضو بالفيدرالي: لم يكن هناك حاجة لخفض الفائدة في يوليو عضو بالفيدرالي: لم يكن هناك حاجة لخفض الفائدة في يوليو

مباشر: ترى إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية كنساس سيتي أنه لم تكن هناك حاجة لخفض معدل الفائدة في اجتماع الشهر الماضي.

وقالت جورج في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية على هامش تواجدها في اجتماعات جاكسون هول، اليوم الخميس: "أرى أننا خفضنا الفائدة ونحن لم نكن بحاجة إلى ذلك، هذا هو رأيي".

وأضافت جورج: "مع وجود تلك المعدلات المنخفضة لمعدل البطالة ووسط ارتفاع الأجور واقتراب معدل التضخم من مستهدف الفيدرالي، فأعتقد أننا كنا في منطقة جيدة مقارنة بالمهام التي أُسندت إلينا لتنفيذها".

وفي الشهر الماضي خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وكانت رئيسة الفيدرالي في ولاية كنساس سيتي واحدة من ضمن اثنين صوتا لصالح تثبيت معدل الفائدة في اجتماع الشهر الماضي.

وترى جورج أن المخاطر تميل في الوقت الحالي إلى الجوانب الهبوطية، "إذا نظرت إلى ضعف النمو العالمي وحالة عدم اليقين ذات صلة ببعض القضايا التجارية، فإنك ستجدهم يضغطون على التوقعات".

وأكدت أن استمرار الحرب التجارية التي بدأت في العام الماضي تؤثر على استثمارات الشركات في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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