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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى في 4 أسابيع

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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى في 4 أسابيع طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى في 4 أسابيع

مباشر: تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في شهر خلال الأسبوع الماضي، لتسجل قراءة أقل بكثير من التوقعات.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجعت إلى 209 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس/آب الجاري، ما يمثل انخفاض بنحو 12 ألف طلب عن مستويات الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إلى البطالة سوف تتراجع إلى 217 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمتوسط الأسبوعي على مدى الأربعة الأسابيع الماضية، فإن طلبات إعانة البطالة ارتفعت 500 طلب لتصل إلى 214.500 ألف طلب مقارنة مع مستويات الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

أما طلبات إعانة البطالة المستمرة في أكبر حول العالم، فسجلت 1.674 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس/آب الحالي وهي مستويات أقل بنحو 54 ألف طلب عند المقارنة مع الأسبوع السابق له.

وتعتبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية المستمرة بذلك قرب أدنى مستوى في نحو 40 عاماً.

وبحلول الساعة 12:37 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند مستوى 1.1080 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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