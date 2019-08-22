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التحالف: إسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه السعودية

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التحالف: إسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه السعودية التحالف: إسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتها ميلشيا الحوثي باتجاه السعودية

الرياض – مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، إن قوات التحالف تمكنت، اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (عمران) باتجاه خميس مشيط.

وأضاف العقيد الركن تركي المالكي، وفقا لبيان لوزارة الخارجية ، أن جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأكد أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وبين المالكي، أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف ورائها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

وشدد المالكي، على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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