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أبو الغيط يؤكد لحمدوك التزام الجامعة العربية بمواصلة دعمها للسودان

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وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط أكد لحمدوك، في برقية التهنئة التي وجهها إليه بهذه المناسبة، على التزام الجامعة بمواصلة دورها في الوقوف مع السودان وأهله ومساندة حكومته ومؤسساته في كل ما يدعم من أمنه واستقراره ويساهم في استعادة عافيته الاقتصادية ويصب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في العبور الناجح لتحديات المرحلة القادمة.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah

وأدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي، اليوم، بالقصر الجمهوري أمام رئيس القضاء عباس علي بابكر، وكان البرهان يشغل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الثلاثاء حل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة برئاسة البرهان.

وسيقود المجلس، الذي جاء بنا على توافق بين جنرالات الجيش السوداني وتحالف المعارضة، المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدتها 39 شهرا.

والمجلس السيادي تم تشكيله بموجب اتفاق تاريخي توصل إليه السبت الماضي العسكريون والحركة الاحتجاجية، وسيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير إثر تظاهرات حاشدة استمرت خمسة أشهر.

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