أخبار عاجلة

أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة -
مصدر لـ"سبوتنيك": الطائرة التي أسقطت في ضاحية بيروت الجنوبية لديها مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال -
الجيش الروسي يسلم أكثر من 3.5 طن من المساعدات إلى سكان الغوطة الشرقية -
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية -
الدفاع اليمنية تتهم الإمارات بتقديم الدعم العسكري والمالي للمجلس الانتقالي الجنوبي -
حزب الله اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية -
أبرز ميزات الإصدار التجريبي من متصفح مايكروسوفت إيدج -
5 أفكار جديدة تساعدك على إعادة استخدام هاتفك القديم  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

المركزي الأوروبي يدرس تنفيذ حزمة تحفيزية لإنقاذ الاقتصاد

Google+ Print
المركزي الأوروبي يدرس تنفيذ حزمة تحفيزية لإنقاذ الاقتصاد المركزي الأوروبي يدرس تنفيذ حزمة تحفيزية لإنقاذ الاقتصاد

مباشر: يدرس البنك المركزي الأوروبي القيام بتنفيذ حزمة من إجراءات التحفيز، وسط مخاوف تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وعلى الصعيد العالمي بشكل عام.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي عن اجتماعه يوم 25 يوليو/تموز الماضي والصادر اليوم الخميس، أن صانعي السياسة كانوا متقبلين فكرة برنامج للتحفيز.

ويمكن أن يتضمن هذا البرنامج كل من خفض معدلات الفائدة وشراء الأصول، وفقاً لمحضر الاجتماع الأخير.

ويرى البنك أن الحاجة إلى درجة كبيرة من التحفيز النقدي تظل ضرورية بسبب حالة عدم اليقين القوية التي من المرجح أن تتزايد أكثر في المستقبل.

وقرر المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير تثبيت معدلات الفائدة كما هي دون تغيير على أن تبقي عند نفس المستويات أو أقل حتى منتصف عام 2020 على الأقل.

وكانت وجهة النظر تعبر عن ضرورة النظر للخيارات المختلفة كحزمة بمعنى مجموعة متكاملة من الأدوات، حيث أن التجربة أثبتت أن حزمة السياسة - مثل مزيج من خفض معدلات الفائدة وشراء الأصول - كانت أكثر فعالية من سلسلة من الإجراءات المختارة.

ويرى أعضاء السياسة النقدية كذلك أن هناك أهمية في دراسة طرق لتعزيز إضافي بتوقعات البنك المستقبلية حيال مسار معدلات الفائدة.

وبحلول الساعة 11:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1080 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية

أرقام الأسبوع.. أهم 9 تغييرات داخل الأسواق العالمية

وزيرة الثقافة الجزائرية تستقيل بعد 4 أشهر من تعيينها

وزيرة الثقافة الجزائرية تستقيل بعد 4 أشهر من تعيينها

الرئيس الجزائري المؤقت يعيّن مديراً جديداً للأمن الوطني

الرئيس الجزائري المؤقت يعيّن مديراً جديداً للأمن الوطني

صحيفة: المحاكم السعودية تنظر 500 دعوى إفلاس خلال عام

صحيفة: المحاكم السعودية تنظر 500 دعوى إفلاس خلال عام