المركزي الأوروبي يدرس تنفيذ حزمة تحفيزية لإنقاذ الاقتصاد

مباشر: يدرس البنك المركزي الأوروبي القيام بتنفيذ حزمة من إجراءات التحفيز، وسط مخاوف تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وعلى الصعيد العالمي بشكل عام.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي عن اجتماعه يوم 25 يوليو/تموز الماضي والصادر اليوم الخميس، أن صانعي السياسة كانوا متقبلين فكرة برنامج للتحفيز.

ويمكن أن يتضمن هذا البرنامج كل من خفض معدلات الفائدة وشراء الأصول، وفقاً لمحضر الاجتماع الأخير.

ويرى البنك أن الحاجة إلى درجة كبيرة من التحفيز النقدي تظل ضرورية بسبب حالة عدم اليقين القوية التي من المرجح أن تتزايد أكثر في المستقبل.

وقرر المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير تثبيت معدلات الفائدة كما هي دون تغيير على أن تبقي عند نفس المستويات أو أقل حتى منتصف عام 2020 على الأقل.

وكانت وجهة النظر تعبر عن ضرورة النظر للخيارات المختلفة كحزمة بمعنى مجموعة متكاملة من الأدوات، حيث أن التجربة أثبتت أن حزمة السياسة - مثل مزيج من خفض معدلات الفائدة وشراء الأصول - كانت أكثر فعالية من سلسلة من الإجراءات المختارة.

ويرى أعضاء السياسة النقدية كذلك أن هناك أهمية في دراسة طرق لتعزيز إضافي بتوقعات البنك المستقبلية حيال مسار معدلات الفائدة.

وبحلول الساعة 11:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1080 دولار.