ارتفاع حاويات المسافنة بالموانئ السعودية خلال النصف الأول

الرياض- مباشر: حققت الموانئ السعودية ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة خلال النصف الأول لعام 2019 بواقع 1.058 مليون حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 1.85 بالمائة، وذلك مقارنة بلفترة المماثلة من العام السابق 2018.

وقالت الهيئة وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس، اليوم الخميس، أن الارتفاع في إجمالي أعداد حاويات المسافنة، يأتي تأكيداً عن مدى تكامل البنى التحتية وحجم القدرة والكفاءة التشغيلية، وكذلك معدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.

وتُعد عمليات المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها، تماشياً مع طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية.

يذكر أن الموانئ السعودية حققت ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة خلال شهر يوليو لعام 2019م بواقع 189,346 ألف حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 9.33 بالمائة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018.

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