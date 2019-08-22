720.1 مليار ريال صادرات السعودية من المواد الخام في 2018

>> 10.5 تريليون ريال صادرات المملكة في 10 سنوات

>> 10 دول تستحوذ على 68.9% من صادرات السعودية خلال 2018

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت صادرات المملكة العربية السعودية نموا ملحوظا خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق؛ بدعم مباشر من التطور الملحوظ بصادرات المواد الخام والتي تشكل أكثر من 65 بالمائة من صادرات المملكة.

وكشف التقرير السنوي لإحصاءات الصادرات لعام 2018، الصادر عن هيئة الإحصاء السعودية، عن تصدير المملكة مواد خام بقيمة 722.11 مليار ريال تعادل 65.4 بالمائة من إجمالي الصادرات خلال عام، مقارنة بـ528.33 مليار ريال في العام 2017، بزيادة نسبتها 36.7 بالمائة.

وارتفعت الصادرات الإجمالية للمملكة العربية السعودية بنحو 32.7 بالمائة في العام الماضي، لتقفز لمستوى 1.104 تريليون ريال، مقارنة بصادرات العام السابق والتي بلغت 831.88 مليار ريال.

وتعد صادرات السعودية في العام الماضي الأعلى في آخر 4 سنوات؛ علما بأنها بلغت 688.42 مليار ريال في عام 2016، و763.31 مليار ريال في 2015، بينما كانت تبلغ 1.284 تريليون ريال في العام 2014.

وتشمل صادرات المملكة إلى جانب المواد الخام، الصادرات المصنعة والنصف مصنعة.

وبلغت قيمة الصادرات المصنعة 198.73 مليار ريال، مقابل 163.9 مليا ريال في العام 2017، بارتفاع نسبته 21.3 بالمائة.

فيما بلغت حصيلة الصادرات نصف المصنعة 183.07 مليار ريال في عام 2018، مقابل 139.66 مليار ريال في العام السابق، بنمو تجاوز 31 بالمائة.

وقامت السعودية بتصدير نحو 509.8 مليون طن في العام الماضي، مقابل 483.77 مليون طن بالعام السابق، بزيادة 5.4 بالمائة، او يعادل 25.92 مليون طن زيادة.

صادرات 10 سنوات

وبلغت حصيلة صادرات المملكة العربية السعودية 10.568 تريليون ريال في آخر 10 سنوات؛ خلال الفترة من عام 2009 حتى نهاية 2018.

وكان عام 2012 أعلى الأعوام بحصيلة صادرات المملكة في العقد الأخير؛ بإجمالي 1.456 تريليون ريال، يليه عام 2013 بقيمة 1.409 تريليون ريال، ثم 2011 بإجمالي 1.367 تريليون ريال.

ووصل حجم صادرات السعودية في العشر سنوات الأخيرة 4.608 مليار طن من البضائع، وكان أعلاها في العام الماضي بواقع 509.8 مليون طن، يليه عام 2016 بنحو 500.28 مليون طن.

واحتلت الصين المرتبة الأولى بأهم وجهات الصادرات السعودية في العام 2018 بإجمالي 146.7 مليار ريال، يليها اليابان بنحو 123.65 مليار ريال، ثم الهند بـ 98.69 مليار ريال.

وكانت الإمارات الدولة العربية الوحيدة بقائمة العشرة الكبار لصادرات المملكة في العام الماضي بقيمة 62.07 مليار ريال، وجاءت في المرتبة السادسة.

وبلغت صادرات السعودية لـ10 دول في العام الماضي نحو 760.59 مليار ريال، تمثل 68.9 بالمائة من إجمالي صادرات 2018 البالغة 1.103 تريليون ريال.

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