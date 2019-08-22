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بومبيو يشيد بالدنمارك كحليف لواشنطن بعد إلغاء ترامب زيارته الرسمية

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من: سالي إسماعيل

مباشر: أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالدنمارك كحليف متعاون، وذلك في أعقاب مكالمة عبر الهاتف مع نظيره النماركي.

وأجرى بومبيو مكالمة هاتفيه مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركي "جيبي كوفود" أمس الأربعاء لمناقشة مسألة إلغاء الرئيس دونالد زيارته الرسمية للبلاد.

وكان ترامب ألغى زيارته المخططة للدنمارك في تصعيد لرفض الأخيرة بيع جزيرة جرينلاند للولايات المتحدة، حيث اعتبر الجانب الدنماركي الاقتراح بمثابة أمر سخيف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس"، اليوم الخميس، إن بامبيو عبر عن تقديره للتعاون مع الدنمارك كواحدة من حلفاء الولايات المتحدة كما تساهم في معالجة أولويات الأمن العالمي المشتركة.

وتابعت: أن وزيري الخارجية ناقشا كذلك تعزيز التعاون مع الدنمارك - بما في ذلك جزيرة جرينلاند - في القطب الشمالي.

من جهة أخرى، كتب الوزير الدنماركي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أن المحادثة كانت صريحة وبناءة كما أكدت على الروابط القوية بين البلدين.

وأشار إلى أن كلا البلدين صديقان وحليفان مقربان ويتمتعان بتاريخ طويل من المشاركة النشطة عبر أنحاء العالم.

وأوضح أنه اتفق مع نظيره الأمريكي على البقاء على تواصل لمتابعة مجموعة كاملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مباشر (اقتصاد)

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