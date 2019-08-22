الاتحاد الأوروبي: ننتظر خطة بريطانيا للبريكست

مباشر: طالب الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة باطلاعهم على تفاصيل خططهم المقترحة بشأن البريكست.

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإقناع قادة الاتحاد الأوروبي بتغيير شروط مغادرة الكتلة والمقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي لم تسمه، اليوم الخميس، بأن الاتحاد يرغب في الاستماع لتفاصيل تلك المسألة من بريطانيا.

وأضاف المصدر: "دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي سيكون مستمعاً لبوريس جونسون عند لقائهما المرتقب".

وفي الأسبوع الجاري أرسل رئيس الوزراء البريطاني خطاب لتاسك يطالبه فيه بالتخلص من اتفاق الضمانات من اتفاقية البريكست، حتى يصبح إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق أمراً ممكناً.

كما وصف جونسون الاتحاد الأوروبي بأنه سلبي فيما يتعلق بإجراءات التوصل إلى صفقة البريكست.