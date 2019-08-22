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وكالة: الجيش السوري يستهدف نقطة تركية ثانية دون وقوع خسائر بشرية

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ونقلت وكالة "رويترز" أن مسؤولين تركيين أكدا أن "قوات السورية فتحت النار على موقع مراقبة تركي في شمال غرب سوريا، لكن لم تحدث خسائر بشرية".

© AFP 2019 / Mohammad Al-Hussein

وكان سلاح الجو استهدف، يوم الاثنين، تقدم رتل عسكري تركي عند معرة النعمان، كان يتجه نحو الجنوب أثناء معارك الجيش السوري ضد التنظيمات المسلحة بالقرب من خان شيخون، والذي قالت دمشق إن الرتل التركي كان يهدف لدعم الجماعات المسلحة، فيما استنكرت أنقرة الحادث وقالت إن الرتل كان يتجه لنقطة المراقبة التاسعة.

وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، صرح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن تركيا ستحافظ على وجودها في نقطة المراقبة التاسعة رغم سيطرة الجيش السوري على المنطقة.

وقال أقصوي: "نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك ستبقى في مكانها رغم سقوط المدينة. لقد سيطرة قوات الجيش السوري على خان شيخون، والمتحدث باسم الرئاسة التركية صرح بذلك أمس".

وكان الجيش السوري أطبق حصارا كاملا على المجموعات المسلحة في ريف حماة الشمالي (اللطامنة وكفرزيتا ومورك ولطمين)، أمس الخميس، حيث لاقت وحدات الجيش المتقدمة من تل ترعي شرق مدينة خان شيخون مع طلائعه المتقدمة من شمال المدينة، مطبقا بذلك الحصار على مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه في مئات الكيلومترات من الريف الشمالي لمدينة حماة.

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