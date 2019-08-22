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كاسبرسكي تنتج فيلماً وثائقياً يوضح مساهمتها في الإيقاع بعصابة Carbanak

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كاسبرسكي تنتج فيلماً وثائقياً يوضح مساهمتها في الإيقاع بعصابة Carbanak كاسبرسكي تنتج فيلماً وثائقياً يوضح مساهمتها في الإيقاع بعصابة Carbanak

أصدرت مجلة (Tomorrow Unlocked) الإلكترونية المعنية بالثقافة الرقمية، والتي أسستها كاسبرسكي، فيلمًا وثائقيًا من أربعة أجزاء يحكي قصة عصابة (Carbanak) سيئة السمعة التي استطاعت سرقة مبالغ طائلة من مصارف ومؤسسات حول العالم قدرت بأكثر من مليار دولار.

ويعد الفيلم، بأجزائه الأربعة، الأول في سلسلة من الأفلام التي توثق بها كاسبرسكي لحوادث واقعية من عالم الجريمة الرقمية، وتحمل السلسلة اسم (hacker: HUNTER).

وتروي حلقات الفيلم الأربع التي يمكن مشاهدتها مجانًا وتبلغ مدة تشغيلها الإجمالية 31 دقيقة، قصة اعتقال أربعة من أعضاء عصابة (Carbanak) في تايوان؛ وإسبانيا ضمن عملية تحقيق دولية واسعة.

ويعرض الفيلم نبذة تاريخية عن تأسيس العصابة، والطرق التي اتبعتها في سرقة الأموال، والأسباب التي صعبت إيقافها.

وقد عرض الفيلم آراء ووجهات نظر من عدد من الخبراء، بينهم مسؤولون في شركات أمن إلكتروني كبرى وجهات تنظيمية رسمية ووسائل إعلام.

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وتعد عصابة (Carbanak) مجموعة تخريبية سيئة السمعة ترتكب جرائم إلكترونية لسرقة المال على نطاق واسع.

وكانت العصابة الإلكترونية الأولى التي توظف أدوات وأساليب وإجراءات شديدة التعقيد والتقدم، من المستوى الذي يرتبط عادةً بجهات تخريبية مدعومة حكوميًا، وذلك لغايات تنفيذ جرائم مالية واسعة النطاق.

ويبدو أنها أتقنت كيفية البقاء بعيدًا عن المراقبة مع استمرارها في بناء ثروة هائلة، وتحولت (Carbanak) بمرور الوقت إلى مظلة لمجموعة من أنشطة جرائم الإنترنت التي تشترك كلها في الغرض نفسه المتمثل بتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأدى تعاون نشط على المستوى الدولي في العام 2018 إلى اعتقال عدد من المشتبه في انتمائهم للعصابة.

ويعد الفيلم الذي صدر حديثًا الأول في سلسلة من الأفلام الوثائقية التي تدور حول إلكترونية بارزة وقعت في أنحاء متفرقة من العالم.

ويمكن للجمهور ترقب الفيلم الثاني من سلسلة (hacker:HUNTER)، الذي يعرض قصة عملية (Wannacry) التخريبية الشهيرة التي ضربت أنحاء العالم في العام 2017، في حين سوف تتبعهما أفلام وثائقية أخرى مثيرة حول جرائم الإنترنت الأكثر إثارة في التاريخ.

وقال يورنت ڤان دير ڤيل، الخبير الأمني لدى كاسبرسكي: إن طريقة عمل عصابة (Carbanak) أثارت اهتمامنا بتطورها عندما اكتشفناها، مشيراً إلى أن الطريقة التي كانت العصابة تنتقل فيها عبر الشبكات وتسرق الأموال من المؤسسات المالية شيء لم نر مثيلاً له من قبل.

وأضاف “كان يتعين علينا إيقاف هذا التهديد، الذي رأينا أنه اقتدى تكتيكياً وأسلوبياً وإجرائياً بحملات التخريب الإلكترونية المتقدمة التي تحظى بدعم بعض الجهات الحكومية في العالم، ونأمل في أن نتيح للجمهور من خلال هذا الفيلم الوثائقي إلقاء نظرة متعمقة على الأعمال والأساليب الداخلية التي انتهجتها هذه المجموعة الإجرامية، وأن يدرك المجرمون المحتملون أن جرائم الإنترنت لن تعود عليهم بالمنفعة أبداً”.

ويمكن الاطلاع على معلومات أوفى عن عصابة (Carbanak) ومشاريعها التخريبية على الصفحة Securelist.com، كما يمكن متابعة أفلام سلسلة hacker:HUNTER الوثائقية على الموقع TomorrowUnlocked.com.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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