جوجل تخطط لإطلاق مكبر الصوت Nest Mini

تخطط شركة جوجل لإدخال تحديثات رئيسية على الجيل التالي من مكبر الصوت المنزلي الذكي (Google Home Mini).

ويفيد تقرير جديد بأن جوجل تنوي إطلاق خليفة لجهاز (Google Home Mini) الصادر في عام 2017، بحيث يحمل الجهاز الجديد اسم (Nest Mini).

ويشكل هذا الجهاز خروجًا عن التسمية المعتادة للنموذج السابق، كما أنه يجلب ترقيات كبيرة، بحيث من المفترض أن يتضمن جهاز هذا العام (Nest Mini) مسند لتثبيته بالجدار، بالإضافة إلى تحسين كبير في جودة الصوت.

وكانت الشركة قد أكدت خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين (Google I/O 2019) أن منتجات (Google Home) من مكبرات الصوت المنزلية الذكية ستحصل في النهاية على العلامة التجارية نفسها التي تركز على (Nest)، والتي ظهرت لأول مرة إلى جانب (Nest Hub Max).

ويؤكد التقرير أن (Nest Mini) سيكون الاسم الجديد للجهاز الأصغر ضمن تشكيلة (Google Home)، ولن يكون شكل الجهاز خروجًا رئيسيًا عن الجيل الأول من (Google Home Mini).

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وسيكون (Nest Mini) بالحجم نفسه تقريبًا أو أكبر قليلاً، لكنه ما يزال يتمتع بالوظائف نفسها إلى حد كبير، بحيث أنه مكبر صوت منزلي صغير يهدف إلى تقديم أفضل ما في مساعد جوجل الذكي بسعر منخفض.

وهناك بعض الإضافات الخاصة بالميزات المتوقعة مع هذه الترقية، إذ سيحظى جهاز (Nest Mini) الجديد بصوت محسن، مع رفع الحد الأقصى لحجم الصوت وتحسين جودة الصوت بشكل عام.

كما يتضمن جهاز (Nest Mini) حاملًا مدمجًا لتثبيته على الحائط، وقد يعني ذلك وجود ثقب في الخلف لتعليق الجهاز الجديد على مسمار مثل إطار الصورة، وذلك بعد أن أصبحت حوامل الثبيت المصنعة من قبل شركات أخرى شائعة بالنسبة للنموذج الحالي.

وتوضح المعلومات امتلاك الجيل الثاني من (Nest Mini) منفذ ستريو بقياس 3.5 ميليمتر، وبالرغم من أن المنفذ اختفى بسرعة من الهواتف الذكية، إلا أن (Nest Mini) سيتماشى الآن مع (Amazon Echo Dot)، الذي يتميز بمنفذ (Aux) إضافي منذ الجيل الأول.

وليس من الواضح ما إذا كان سيتم استخدام المنفذ لإدخال الصوت أو الإخراج إلى مكبرات صوت خارجية (بديل Chromecast Audio الفعلي) أو كليهما.

وقد يتضمن الجهاز ميزة تسمح له بعرض مستوى الصوت الحالي عند الاقتراب منه، وتحتوي أجهزة الشركة الأخرى، مثل (Nest Hub Max) و (Nest Guard) و (Nest Protect)، على عدة مستشعرات للحركة، والتي يبدو أن احتمالات ظهورها في الجهاز أكثر من شريحة (Soli).

ومن المتوقع أن تعقد جوجل مؤتمرها السنوي (Made by Google) المخصص للأجهزة في وقت لاحق من هذا الخريف، ويتوقع أن تكشف خلاله عن هاتف (Google Pixel 4) إلى جانب جهاز (Nest Mini) الجديد.