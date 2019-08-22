محدث..الذهب يعمق خسائره عالمياً لنحو 10 دولارات

مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم الخميس وفقدت نحو 10 دولارات، مع ترقب بدء اجتماعات جاكسون هول.

واظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس أن الأعضاء يروا أن عملية الخفض الأخيرة ليست بداية دورة تيسير نقدي.

وأوضح الفيدرالي: "فضل صناع السياسة عمومًا اتباع نهج يتم من خلاله تحديد السياسة النقدية من خلال المعلومات الواردة وآثارها على التوقعات الاقتصادية وتجنب أي ظهور لاتباع مسار محدد مسبقًا".

وفي سياق منفصل صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن إدارته لن تخفض الضرائب لتفادي التباطؤ الاقتصادي، وذلك بعد يوم واحد من تصريحه بأنه سيدرس تخفيضات ضريبية.

وتنطلق اليوم اجتماعات جاكسون هول السنوية بحضور رؤساء البنوك المركزية حول العالم، وينتظر المستثمرون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الجمعة على هامش الاجتماعات.

وبحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.40 دولار إلى 1506.30 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة عند 1496.86دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة عند 98.370.