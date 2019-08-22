محدث.. أسعار النفط تتحول للارتفاع مع ترقب التطورات الاقتصادية

مباشر: تحولت أسعار النفط للصعود خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط ترقب للتطورات الاقتصادية والتجارية حول العالم.

وجاء ارتفاع أسعار النفط مع هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وحملة خفض الإمدادات لدول أوبك وحلفاؤها، رغم استمرار القلق حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس تراجع مخزونات النفط الأمريكي لأول مرة في 3 أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 300 ألف برميل خلال نفس الفترة.

أما الإنتاج الأمريكي من الخام فاستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق في نفس الفترة مسجلاً 12.300 مليون برميل يومياً.

وينتظر المستثمرون اجتماعات "جاكسون هول" وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لرصد اتجاه السياسة النقدية ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي وأداء الدولار.

وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأنه "الشخص المختار" للتعامل مع الاختلالات التجارية في الصين، "حتى وإن حذر الباحثون في الكونجرس من أن التعريفات ستخفض الناتج المحلي الأمريكي بمقدار 0.3 بالمائة في 2020".

وبحلول الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.6 بالمائة إلى 60.64 دولار للبرميل، بعد أن هبط إلى 59.99 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 56.01 دولار للبرميل.