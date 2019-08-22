صفقات خاصة بـ3.77 مليار ريال بالسوق السعودي على الأسهم القيادية

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ 31 صفقة خاصة على مجموعة من الأسهم، أغلبها أسهم قيادية.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 3.77 مليار ريال، بتداولات بلغت 79.39 مليون سهم.

وكانت أكبر الصفقات من حيث القيم، على سهم "الراجحي"، بقيمة بلغت 737.37 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 67 ريالا، وتمت على 10.94 مليون سهم.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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