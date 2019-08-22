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إنفوجرافيك..24.7 مليار دولار تحويلات العاملين في الخليج بالربع الأول

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إعداد وتصميم/ إيمان غالي وأحمد عبدالمنعم

الرياض – مباشر: كشف مسح لـ"مباشر" تراجع حجم تحويلات العاملين الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.97 بالمائة على أساس سنوي، بضغط سياسات التوطين المتبعة من قبل الحكومات الخليجية.

وسجلت تحويلات العاملين بتلك الدول إلى الخارج في الثلاثة الأشهر الأولى من 2019 نحو 24.71 مليار دولار، مقارنة بـــ27.44 مليار دولار في الفترة المماثلة من 201، ويوضح الإنفوجرافيك التالي تفاصيل التحويلات:

 

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