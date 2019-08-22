الصين تتوعد بالانتقام حال تطبيق تعريفات أمريكية جديدة

مباشر: أعلنت الصين أنها تأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن إجراءاتها الخاطئة ذات صلة بالتعريفات الجمركية، مؤكدة على أن أي إجراءات جديدة سيتم تنفيذها ستؤدي إلى تصعيد الأزمة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن بالرغم من القرار الأمريكي لتأجيل تطبيق التعريفات الجمركية على بعض من السلع الصينية، إلا أنه في حالة أن ضربت الولايات المتحدة باعتراضات الصين عرض الحائط وطبقت أي تعريفات جديدة فإن الصين في تلك الحالة ستكون مجبرة على تبني تدابير انتقامية، بحسب التلفزيون الصيني.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري فرض تعريفات جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، لكن الرئيس دونالد ترامب قرر في الأسبوع الماضي تأجيل تطبيق التعريفات على بعض السلع الصينية إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول.

كما قررت وزارة التجارة الأمريكية في الأسبوع الجاري تمديد التصريح الممنوح لشركة "هواوي" والذي يسمح لها بمواصلة شراء المكونات الأمريكية 3 أشهر إضافية.

ورد جيو فينج على تساؤل ما إذا كان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سيسافر للولايات المتحدة في جولة المباحثات المقبلة، بأن فريقين تجاريين من كلا الجانبين على تواصل.