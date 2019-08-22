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الحبس لبائع ومروج أدوية "رجيم" في الكويت

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وقضت المحكمة بالحبس على المتهم بالحبس لمدة سنة وتغريمه 6 آلاف دينار، في تهمة بيع وترويج أدوية تخسيس غير مرخصة وليست صالحة للاستخدام الآدمي، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية".

© REUTERS / NASEEM ZEITOON

وقال دفاع الشاكي للصحيفة إن الحكم صدر بناء على المستندات والأدلة التي أرفقت بالقضية لمصلحة موكلتنا بعد أن بينا للمحكمة المضاعفات الطبية والضرر الجسيم الذي أصابها جراء تناولها أدوية تخسيس روجها المتهم.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية في 2016، أنه وفقا للإحصائيات الدولية فإن نسبة الإصابة بالسمنة في الكويت بلغت 48% لدى النساء و36.6% لدى الرجال.

وفي تصريحات سابقة لرئيس جمعية الجراحين الكويتية إبراهيم هادي، قال إن الكويت تحتل المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في معدل زيادة انتشار السمنة المفرطة.

وتعاني عدد من دول الخليج من السمنة المفرطة، وكشفت صحيفة عكاظ في تقرير سابقةلها أن هناك أكثر من 3 ملايين طفل سعودي بمرض السمنة، وأن أكثر من 36 في المئة من سكان المملكة مصابون بمرض البدانة القاتلة.

بينما أطلقت القطرية في يناير الماضي حملة تستهدف محاربة السمنة لدى المواطنين من مختلف الأعمار، وفقا للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 – 2022.

وقالت وزارة الصحة القطرية مبادرة لتخفيض استهلاك والسكر والملح في الأغذية، بهدف خفض معدل السمنة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين بنسبة 5 في المائة.

وكشف وسائل إعلام قطرية أن أكثر من 70% من سكان قطر يعانون الوزن الزائد أو السمنة المفرطة، وأن 48 % من الرجال يعانون من السمنة المفرطة.

وأفادت بيانات صادرة عن برامج حكومية قطرية بأن نسبة كبيرة من التلاميذ يعانون من مشكلات سوء التغذية من قبيل الوزن الزائد والسمنة المفرطة، مع نسبة 45.6% للتلاميذ القطريين و40.9% للتلاميذ غير القطريين.

SputnikNews

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