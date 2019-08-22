مصرف ألماني يطرح سندات مدعومة بالرهن العقاري بعائد سالب قياسي

مباشر: قام مصرف ألماني ببيع سندات مدعومة بالرهن العقاري لآجل ثلاثة أعوام بقيمة مليار يورو وذلك بعائد سالب هو الأكبر في التاريخ.

وأعلن بنك "برلين إتش.واي.بي" العقاري في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أمس الأربعاء، أنه طرح سندات مدعومة بالرهن العقاري بعائد يبلغ -0.588 بالمائة وكوبون 0.01 بالمائة.

وقال المصرف العقاري إنه تلقى 38 عطاءً بقيمة 1.2 مليار يورو لسندات يحل موعد سدادها بعد 3 سنوات.

وبحسب البيان، فإن تلك السندات ذات نصنيف ائتماني "إيه إيه إيه" من قبل وكالة موديز.

ويعتبر هذا العائد السالب هو الأدنى على الإطلاق في سوق السندات المغطاة.

جدير بالذكر أن سوق السندات العالمي يشهد انتعاش قوي في الطلب من المستثمرين وسط مخاوف الركود الاقتصادي، ما دفع العائد للهبوط تحت الصفر لسندات بقيمة تتجاوز 16 تريليون دولار.