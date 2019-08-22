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انخفاض عدد المهاجرين لبريطانيا لأدنى مستوى منذ 2013

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انخفاض عدد المهاجرين لبريطانيا لأدنى مستوى منذ 2013 انخفاض عدد المهاجرين لبريطانيا لأدنى مستوى منذ 2013

مباشر: انخفض عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة في العام المالي الماضي لأدنى مستوى منذ 2013.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أن إجمالي أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة سجل مستوى 612 ألف فرد في العام المالي المنتهي في مارس/آذار الماضي.

وتابعت البيانات أن عدد الأشخاص اللذين غادروا بريطانيا في العام المالي الماضي سجل مستوى 385 ألف فرد.

وبذلك فإن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة سجل مستوى 226 ألف فرد في العام المالي 2018-2019، وهو أدنى مستوى منذ فترة الـ12 شهر المنتهيين في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وأوضحت البيانات أن عدد الأشخاص المهاجرين إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سجل 200 ألف فرد، فيما بلغ عدد الأفراد المغادرين 141 ألف فرد، ليبلغ صافي الهجرة مستوى 59 ألف فرد وهو أدنى مستوى منذ 2013.

مباشر (اقتصاد)

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