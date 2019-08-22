السياحة السعودية: المملكة تستهدف 100 مليون سائح

الرياض – مباشر: قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، رئيس لجنة موسم الطائف، إن المملكة قادمة وبقوة ومن المأمول أن تصبح واحدة من ضمن أكبر 5 دول سياحية في العالم، مستشهداً في ذلك بما ذكره ولي العهد في أكثر من مكان.

وأضاف أحمد بن عقيل الخطيب، خلال حفل ختام سوق عكاظ، أن المملكة تستهدف الوصول إلى 100 مليون سائح؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الخطيب، أن ولي العهد أشاع ثقافة مهنية جديدة أسهمت في تحريك نقلات نوعية في مختلف قطاعات الدولة، حيث تراجعت البيروقراطية وأصبحت روح الفريق الواحد تسود.

وأكد، أن السياحة باعتبارها رافد اقتصادي رئيس من المجالات التي تحظى بدعم القيادة، وتتطلب أن يسعى رجال الأعمال إلى الاستثمار فيها.

وتابع رئيس هيئة السياحة بالمملكة: "مواسم السعودية سوف تشهد على مدى الخمس سنوات القادمة نقلة نوعية وفق الخطط المرسومة لها".

وأشار الخطيب، إلى أن الطائف شهد خلال أقل من أسبوعين أكثر من 750 ألف زائر، وهذا الأمر عامل محفز على بذل المزيد من الجهد لإثراء السوق بالأفكار التي تعزز الهوية العربية التي تكتسب أصالتها من سوق عكاظ.

ويضم سوق عكاظ هذا العام "حي العرب" 11 دولة عربية، والسوق التاريخي، وفتيان عكاظ، وفرسان عكاظ، وساحة اللغة والثقافة، وساحة الموسيقى، مع تطوير جادة عكاظ، إضافةً إلى إثراء المنطقة المخصصة للأسر المنتجة، والمطاعم والمقاهي، إلى جانب المسرح الرئيسي الذي يستوعب 2800 مشاهد.

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