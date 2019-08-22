إندونيسيا تخفض معدل الفائدة للمرة الثانية في شهرين

مباشر: خفضت إندونيسيا معدل الفائدة للمرة الثانية في شهرين، وذلك في خطوة خالفت توقعات المحللين.

وقرر البنك المركزي في إندونيسيا اليوم الخميس خفض معدل الفائدة (معدل الريبو لمدة 7 أيام) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5 بالمائة.

وتوقع اثنين فقط من ضمن 19 محللاً استطلعت آراءهم وكالة "رويترز" أن تخفض إندونيسيا معدل الفائدة.

وكان البنك المركزي في إندونيسيا قرر في الشهر الماضي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ سبتمبر/آيلول 2017.

وقال بيري وارجيو محافظ المركزي الإندونيسي في تصريحات للصحفيين، إن خفض معدل الفائدة يهدف مساعدة النمو الاقتصادي، كما أنه بمثابة تدابير استباقية تهدف إلى دفع زخم النمو الاقتصادي بعيداً عن تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأكد وارجيو أن المركزي الإندونيسي سيستمر في العمل وفقاً لمزيج من السياسة التكيفية.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت الروبية الإندونيسية أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة إلى 71.9350 روبية.