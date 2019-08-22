أحمد عبد القادر جزّار يتولى أعمال بوينج للدفاع والفضاء بالسعودية

الرياض- مباشر: أعلنت شركة بوينج عن تولي رئيسها في السعودية أحمد بن عبد القادر جزار قيادة جميع أعمالها الدفاعية في المملكة.

وقالت الشركة في بيان تلقاه "مباشر"، يوم الخميس، إن تلك التعيينات تشمل توطين الصناعات الدفاعية وإدارة العمليات وتنفيذ عقود الشركة الخاصة ببرامجها الدفاعية لتحقيق أهداف المملكة التي تهدف لتعزيز القدرات والصناعات المحلية.

وقالت الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن ليان كاريت: إن المملكة أحد أهم شركائنا الرئيسيين، الأمر الذي يدفعنا لإجراء التغييرات اللازمة لنتمكن من تحقيق النمو في المستقبل، والعمل على تعزيز شراكاتنا مع الشركات المحلية لدعم رؤية المملكة 2030."

وتابعت: سوف يواصل جزّار العمل على بناء شراكات ناجحة وإقامة المشاريع المشتركة التي من شأنها تعزيز القدرات الوطنية الصناعية بما يتماشى مع رؤية المملكة وأهدافها.

وقال رئيس بوينج العالمية السير مايكل آرثر: "لدى المملكة العربية السعودية إمكانات واعدة في صناعة الطيران، وقد قامت بوينج باستثمارات كثيرة لتنمية الصناعات وتطوير المهارات الهندسية والصناعية المحلية."

وأضاف آرثر: "ستركز استراتيجيتنا على الاستمرار في تسخير مقومات المملكة من أجل النمو والتنمية لخلق بيئة طيران محلية مكتفية ذاتيًا ".

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