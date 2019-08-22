سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.4% بمستهل التعاملات

الرياض – مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الخميس؛ وسط خسائر شبه جماعية للقطاعات ولا سيما القيادية، وبالمثل سجل مؤشر السوق الموازي - نمو انخفاضاً ملحوظاً ببداية التعاملات.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق - تاسي بنسبة 0.41 بالمائة، بحلول الساعة 10.49 بتوقيت السعودية، فاقداً 34.49 نقطة، ليهبط لمستوى 8474.44 نقطة.

وبلغت قيم التداولات في هذه اللحظات 503.83 مليون ريال، بالتداول على 27.16 مليون سهم، من خلال تنفيذ 21.77 ألف صفقة.

وغلب التراجع على معظم قطاعات السوق؛ وكان أبرزها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.3 بالمائة، يليه الاتصالات القيادي بنحو 1.25 بالمائة.

وتراجع المواد الأساسية والبنوك الأعلى وزناً بالمؤشر بنسبة 0.54 بالمائة و0.29 بالمائة على التوالي.

وارتفعت 3 قطاعات فقط في هذه الأثناء كان أبرزها تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24 بالمائة.

وتصدر سهم "سلامة" تراجعات السوق بنسبة 5.99 بالمائة؛ على خلفية التحول للخسائر بالنتائج الفصلية للربع الثاني من عام 2019.

وجاء "أميانتيت" بمقدمة 31 سهماً باللون الأخضر في تلك اللحظات بـ 3.3 بالمائة.

وعلى مستوى مؤشر السوق الموازي - نمو، تراجع بنحو 1.4 بالمائة، ليفقد 57.26 نقطة، ليتراجع لمستوى 3930.29 نقطة.

وتصدر "أبو معطي" خسائر الموازي بنحو 2.9 بالمائة، وتأثر المؤشر بخسائر "ثوب الأصيل" الأعلى وزناً بالموازي بنحو 2.7 بالمائة، وارتفع "العمران" وحيداً بـ 0.5 بالمائة.

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