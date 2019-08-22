مساهمو "الوطنية للبناء والتسويق" يقرون عدم توزيع أرباح عن 2018

الرياض - مباشر: وافقت الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للبناء والتسويق في اجتماعها المنعقد أمس، على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة في بيان نشر على "تداول"، يوم الخميس، إنه تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين كل من عبدالرحمن إبراهيم المديميغ، ومحمد إقبال رضوان دعبول عضويين في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 19 مايو 2019، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06 مارس 2021.

وذلك خلفاً للعضوين المستقيلين الأستاذ "ناصر زيد الرزوق"، والأستاذ "فهد محمد الحبردي".

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