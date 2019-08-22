بالفيديو ..خبيرعسكري : تقدم الجيش السوري في إدلب ناجح ولافت.. ولهذا السبب لن ترد تركيا

جي بي سي نيوز :- قال الخبير العسكري اللبناني، العميد متقاعد شارل أبي نادر، إن التقدم الذي أحرزته قوات الجيش السوري في محافظة إدلب، خاصة في خان شيخون، كانت عملية ناجحة ولافتة أيضا، إذ وصل إلى خان شيخون وأجبر المسلحين المتواجدين في ريف جماة على الانسحاب بعد قطع الطريق عليهم، مشيرا إلى أن الجيش السوري لم يعمد مباشرة إلى محاصرتهم بل ترك لهم مجالاً للانسحاب في عملية ذكية لإبعاد الاشتباك المباشر ووقوع خسائر في صفوف المدنيين وصفوفه.

وأضاف أبي نادر خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن الهدف الرئيسي من هذه العملية هو محاصرة الجماعات المسلحة وانسحابها تجاه الشمال للمنطقة الحدودية مع تركيا، متابعاً أنه يوجد احتمالين الآن بخصوص متابعة العملية، الأول إذا كان هناك قرار بتوسيع العمليات العسكرية بتجاه مدينة إدلب، فإن هذه السيطرة للجيش السوري تعطي الإمكانية لذلك، وهي تعتبر نقطة ارتكاز متقدمة في أكثر من محور، والاحتمال الثاني إذا كان هناك قرار بالوقوف كما وصل إليه الآن ومتابعة تنفيذ اتفاق سوتشي فإن هذه السيطرة تشكل نقلة نوعية لصالح تنفيذ الاتفاق، ويُدخل المنطقة لحيز المناطق منزوعة السلاح.

وأوضح أبي نادر أن نقطة المراقبة التركية هي الآن محاصرة لأن الجيش السوري تجاوزها، لافتا إلى هذا الرتل التركي مكون من عشرات الآليات ليس لنقطة مراقبة، وربما كان هذا السبب الذي دفع الجيش السوري لاستهدافه، إذ كان الرتل التركي يؤمن مساعدات لوجيسيتية للإرهابيين والمسلحين، مؤكداً أنه لن يكون هناك ردة فعل تركية لأنه الخطأ من الأساس قامت به تركيا إذ لم تنفذ إلتزاماتها في سوتشي كما أن هذا الرتل التركي كان يؤمن مساعدات لوجيستية للمسلحين.

ورأى أبي نادر أن الأتراك مسئولين عن هذا الوضع الذي وصل إليه، معربا عن اعتقاده بأن الموضوع لن يتطور أكثر، وأنه في حالة توقف الجيش السوري الآن فسيكون قد نفذ بند مهم من المنطقة منزوعة السلاح، واتفاق سوتشي سيكون لديه إمكانية للنجاح أكثر بعد الآن.