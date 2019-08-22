ترامب: "أنا الشخص المختار لإصلاح اختلالات الصين التجارية"

مباشر: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه "الشخص المختار" من الله لمعالجة الاختلالات التجارية في الصين.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء "تلك ليست حربي التجارية، إنما هي الحرب التجارية التي كانت يجب أن تحدث منذ فترة طويلة من الزمن"، بحسب محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وأضاف ترامب: "كان هناك شخص سيقوم بتلك المهمة" ثم رفع رأسه للسماء وقال "وأنا الشخص المختار لذلك".

وتابع ترامب: "الناس وضعوني في ذلك المكان، وذلك من أجل تنفيذ مهمة عظيمة وذلك الذي أقوم به".

وشدد ترامب على ثقته من أنه سيفوز في حربه التجارية ضد الصين.

ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة في الشهر المقبل تنفيذ تعريفات جمركية جديدة ضد الصين بنسبة 10 بالمائة.

كما من المقرر أن تستأنف الدولتين المحادثات التجارية فيما بينهما الشهر المقبل.