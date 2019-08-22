هبوط اليوان الصيني لأدنى مستوى في 11 عام

مباشر: انخفض اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في 11 عام خلال تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 7.0852 يوان، وذلك بعد أن سجل مستوى 7.0882 يوان في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2008.

وحذر صندوق النقد الدولي أمس من اتجاه الحكومات لإضعاف عملاتها عبر التيسير النقدي أو التدخل في السوق، مشيراً إلى أن ذلك سيلحق الضرر بعمل النظام النقدي العالمي ويجعل جميع الدول أسوأ حالاً.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت الصين في الشهر الجاري بالتلاعب بعملتها من أجل تخفيض قيمتها أمام الدولار الأمريكي بالتزامن مع التوترات التجارية بين الدولتين.

ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة في الشهر المقبل تطبيق رسوم جمركية بنحو 10 بالمائة على بعض الواردات من الصين.

وفي سياق منفصل أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير أمس أن عملية خفض الفائدة الأخيرة ليست بداية لدورة من التيسير النقدي، وإنما هو تعديل في نفس الدورة النقدية الحالية.

وفي الشهر الماضي خفض الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية لتتراوح بين 2 بالمائة و2.25 بالمائة.

كما يتزامن هبوط اليوان مع استمرار التظاهرات في هونج كونج والتي اندلعت منذ أكثر من شهرين وتطالب بالحريات والديمقراطية.