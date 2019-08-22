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الحبوب السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 780 ألف طن شعير

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الرياض - مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم الخميس؛ عن طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام (2019م)، لاستيراد كمية 780 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أكتوبرـ ديسمبر2019).

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في بيان، إن الكمية المطروحة موزعة على عدد (13) باخرة، بواقع (8) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(5) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح الفارس أن هذه المناقصة تأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، وسبق التعاقد على كمية تقدر بنحو (2.5) مليون طن خلال العام المالي الحالي

ويوضح الجدول التالي تفاصيل مناقصات استيراد الشعير منذ بداية العام الجاري:

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