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ارتفاع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو لأعلى مستوى في شهرين

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ارتفاع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو لأعلى مستوى في شهرين ارتفاع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو لأعلى مستوى في شهرين

مباشر: ارتفع النشاط الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى في شهرين، ولكن النشاط الصناعي لايزال يعاني من الانكماش.

وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو اليوم الخميس أنه سجل مستوى 51.8 نقطة في أغسطس/آب وهو أعلى مستوى في شهرين، ومقابل مستوى 51.5 نقطة في يوليو/تموز.

أما مؤشر مديري المشتريات الصناعي فسجل مستوى 47 نقطة في الشهر الجاري، مقابل مستوى 46.9 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سيسجل مستوى 46.3 نقطة.

وعلى صعيد مؤشر مديري المشتريات الخدمي فسجل 53.4 نقطة في أغسطس/آب الجاري، مقابل مستوى 53.2 نقطة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن النشاط الخدمي في منطقة اليورو سيسجل 53 نقطة.

وارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بشكل هامشي في الشهر الجاري، مع استقرار معدل التوسع.

وفيما انخفضت طلبات الأوامر الجديدة مع انخفاض أعمال الصادرات الجديدة، حيث هبطت طلبات التصدير الجديدة للشهر الـ11 على التوالي.

وعلى صعيد مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا في الشهر الجاري فزاد لأعلى مستوى في شهرين مُسجلاً 51.4 نقطة، مقابل مستوى 50.9 نقطة في يوليو/تموز.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1106 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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