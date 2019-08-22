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"تداول": تنفيذ صفقة خاصة على "الاتحاد التجاري" بـ13.9 مليون ريال

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"تداول": تنفيذ صفقة خاصة على "الاتحاد التجاري" بـ13.9 مليون ريال "تداول": تنفيذ صفقة خاصة على "الاتحاد التجاري" بـ13.9 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (الاتحاد التجاري)،  بعدد أسهم بلغ 951.89 ألف سهم، بلغت قيمتها 13.92 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقة عند سعر 14.62 ريال؛ وهو أقل من سعر تداول السهم خلال الجلسة.

وتم تداول السهم خلال جلسة اليوم بين مستويات 14.92 ريال، كأعلى سعر له حتى هذه اللحظات، وكان أدنى سعر للسهم في هذه الأثناء عند 14.82 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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