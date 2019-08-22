مساهمو "أبومعطي" يقرون زيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين

الرياض – مباشر: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبومعطي)، في اجتماعها يوم الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 25 بالمائة، من 160 مليون ريال إلى 200 مليون ريال بعد الزيادة.

وأضافت "أبومعطي"، أنه سيتم منح سهم واحد مقابل 4 أسهم مملوكة؛ وبالتالي سيرتفع عدد أسهم الشركة من 16 مليون سهم إلى 20 مليون سهم.

وتابعت: أن الزيادة تتم من خلال رسملة 11.24 مليون ريال من حساب الاحتياطي النظامي، و28.76 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، على أن يكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت "أبو معطي"، إلى أنه في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ووافقت الجمعية العامة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأسمال الشركة.

ولفتت الشركة، إلى أن الجمعية العامة وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 8 ملايين ريال أرباحاً على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس/ آذار 2019، بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد، تمثل 5 بالمائة من رأسمال الشركة.

وقالت الشركة، إن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وإقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأضافت، أنها ستعلن عن موعد صرف التوزيعات في وقت لاحق.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، 30 يونيو/ حزيران الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 بالمائة من رأس المال بما يعادل 50 هللة للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019.

ووافقت عمومية "أبومعطي" على تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وقررت شركة السوق المالية "تداول"، بعد الموفقة على زيادة رأسمال الشركة، احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 13.60 ريال لهذا اليوم.

وقالت "تداول"، إن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ستقوم بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس/ آب الجاري.

وارتفع السهم 0.15 بالمائة بنهاية تعاملات الأربعاء عند مستوى 13.60 ريال.

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