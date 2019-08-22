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هبوط الدولار الأمريكي عالمياً بعد إعلان محضر الفيدرالي

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هبوط الدولار الأمريكي عالمياً بعد إعلان محضر الفيدرالي هبوط الدولار الأمريكي عالمياً بعد إعلان محضر الفيدرالي

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقبيل بدء اجتماعات جاكسون هول.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1101 دولار، بينما هبط أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة عند 106.47 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.09 بالمائة مُسجلة 1.2141 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9820 فرنك.

وخلال تلك الفترة هبط مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.201.

وكشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس أن معظم الأعضاء رأوا أن خفض الفائدة هو جزء من إعادة ضبط موقف السياسة، أو تعديل منتصف الدورة استجابة للظروف المتغيرة.

ومع ذلك أشار محضر الفيدرالي إلى أن عضوين بالفيدرالي أرادا تخفيض الفائدة 50 نقطة أساس في الاجتماع الأخير بناءً على قراءات التضخم الضعيفة.

وحذر صندوق النقد الدولي أمس من اتجاه الحكومات لإضعاف عملاتها عبر التيسير النقدي أو التدخل في السوق.

وذكر الصندوق: "من غير المرجح أن تحفز السياسة النقدية وحدها التخفيضات الكبيرة والمستمرة اللازمة لتحقيق هذه النتيجة".

وتنطلق اليوم اجتماعات جاكسون هول السنوية بحضور رؤساء البنوك المركزية حول العالم، وينتظر المستثمرون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الجمعة على هامش الاجتماعات.

مباشر (اقتصاد)

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