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هبوط أسعار الذهب مع ترقب بدء اجتماعات جاكسون هول

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هبوط أسعار الذهب مع ترقب بدء اجتماعات جاكسون هول هبوط أسعار الذهب مع ترقب بدء اجتماعات جاكسون هول

مباشر: انخفضت الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب بدء اجتماعات جاكسون هول، وبعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة إلى 1510.50 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.07 بالمائة عند 1501.67 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.315.

وجاء في محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس أن الأعضاء يروا أن عملية الخفض الأخيرة ليست بداية دورة تيسير نقدي.

وأوضح الفيدرالي: "فضل صناع السياسة عمومًا اتباع نهج يتم من خلاله تحديد السياسة النقدية من خلال المعلومات الواردة وآثارها على التوقعات الاقتصادية وتجنب أي ظهور لاتباع مسار محدد مسبقًا".

وفي سياق منفصل صرح الرئيس الأمريكي دونالد أمس بأن إدارته لن تخفض الضرائب لتفادي التباطؤ الاقتصادي، وذلك بعد يوم واحد من تصريحه بأنه سيدرس تخفيضات ضريبية.

وتنطلق اليوم اجتماعات جاكسون هول السنوية بحضور رؤساء البنوك المركزية حول العالم، وينتظر المستثمرون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الجمعة على هامش الاجتماعات.

مباشر (اقتصاد)

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