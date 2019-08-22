هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب إعلان بيانات اقتصادية ومحضر البنك المركزي الأوروبي.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 374.3 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمائة عند 5412 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة عند 7169.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.4 بالمائة مُسجلاً 11753.1 نقطة.

وقاد قطاع الموارد الأساسية الخسائر في البورصة الأوروبية حيث تراجع بنحو 0.8 بالمائة.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1093 دولار.

وانعكس أمس محنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية بعدما كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه، والذي أظهر أن عملية خفض الفائدة الأخيرة ليست بداية لدورة من التيسير النقدي، وإنما تعديل في نفس الدورة النقدية الحالية.

وتنطلق اليوم اجتماعات جاكسون هول في الولايات المتحدة بحضور رؤساء البنوك المركزية في عدد من دول العالم والتي تستمر لـ3 أيام.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية في منطقة اليورو وألمانيا.

كما من المقرر أن يكشف البنك المركزي الأوروبي اليوم عن محضر اجتماعه الأخير.