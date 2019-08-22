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المالية السعودية تغلق طرح أغسطس من برنامج الصكوك المحلية

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المالية السعودية تغلق طرح أغسطس من برنامج الصكوك المحلية المالية السعودية تغلق طرح أغسطس من برنامج الصكوك المحلية

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.

وقالت الوزارة في بيان نشر يوم الخميس؛ وفقاً لـ"واس" إنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.261 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح الأولى، تبلغ 1.415 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.183 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024.

وأضافت أن الشريحة الثانية، تبلغ 258 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.628 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028.

كما أوضحت الوزارة أن الشريحة الثالثة تبلغ 588 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.109 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034.

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