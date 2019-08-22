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تعليق تداول سهمي الوطنية للبناء والتسويق واللجين

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تعليق تداول سهمي الوطنية للبناء والتسويق واللجين تعليق تداول سهمي الوطنية للبناء والتسويق واللجين

الرياض – مباشر: قررت شركة السوق المالية (تداول) تعليق التداول على سهمي شركتي الوطنية للتسويق الزراعي (الوطنية) واللجين.

وجاء قرار "تداول"؛ وفقاً لبيان لها اليوم الخميس؛ نظراً لعدم التزام الشركتين بالإعلان عن القوائم المالية النتائج المالية للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2019 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأوضحت "تداول"، أنه سيتم تعليق التداول على سهمي الشركتين في السوق لجلسة تداول واحدة، التي توافق اليوم الخميس 22 أغسطس/ آب 2019.

ولفتت، إلى أنه يستأنف تداول السهم لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد 25 أغسطس 2019 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، مشددة على ضرورة قيام الشركتين بنشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2019.

ونوهت "تداول"، على أنه في حال لم تقم الشركتان بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهمين ابتداءً من يوم الأحد 22 سبتمبر/ أيلول القادم حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.

وأعلنت شركة اللجين، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2019 بالوقت المحدد، لأمر خارج عن إرادتها.

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