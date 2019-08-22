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استقرار "نيكي" الياباني بالختام مع مكاسب الين

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استقرار "نيكي" الياباني بالختام مع مكاسب الين استقرار "نيكي" الياباني بالختام مع مكاسب الين

مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد الكشف عن محضر اجتماع الفيدرالي الأخير، وبالتزامن مع ارتفاع الين.

وفي نهاية التعاملات استقر مؤشر "نيكي" عند مستوى 20628 نقطة.

كما استقر مؤشر "توبكس" عند 1498.1 نقطة.

وبحلول الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 106.34 ين.

وذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه الأخير والصادر أمس، أن "معظم الأعضاء رأوا أن خفض الفائدة هو جزء من إعادة ضبط موقف السياسة، أو تعديل منتصف الدورة استجابة للظروف المتغيرة.

وتابع: "الأعضاء رأوا أن عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية واستمرار المخاوف بشأن النمو العالمي لهما تأثير كبير على ثقة الشركات وخطط الإنفاق الرأسمالي لها".

وارتفعت أسهم شركات منتجات التجميل والشركات السياحية بعدما أفادت البيانات أمس أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى اليابان ارتفع بنحو 5.6 بالمائة في الشهر الماضي.

وارتفع سهم شركة منتجات التجميل "فانكل" بنحو 2.7 بالمائة، كما زاد سهم "كوسي" بنسبة 1.9 بالمائة.

بينماا سجلت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب مع ارتفاع نظيرتها في البورصة الأمريكية، فزاد سهم "طوكيو إليكترون" بنحو 1 بالمائة، فيما صعد سهم "أدفانست" بنسبة 1.6 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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